Un uomo si ribalta con l'auto a Roccagorga: lo salvano gli agenti della polizia penitenziaria in servizio a Latina che stavano tornando dal lavoro.

E' questo quanto accaduto questa mattina, 31 gennaio 2020, in località Prati: un 49enne ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada, finendo in un burrone. A prestare i primi soccorsi al guidatore del veicolo, uscito miracolosamente incolume, sono stati due uomini della polizia penitenziaria del carcere di Latina, il sovrintendente A.C. e l'agente scelto C.R., che stavano rientrando a casa dopo aver svolto il servizio notturno presso la struttura di via Aspromonte. I poliziotti penitenziari sarebbero stati allertati da un agente della polizia locale del paese che evidentemente si era accorto per primo dell'incidente e hanno deciso di intervenire immediatamente.

«Questa circostanza dimostra il ruolo delle donne e degli uomini della polizia penitenziaria che anche liberi dal servizio sono impegnati, come le altre forze di polizia, a salvare vite umane». Lo dichiara Alessandro De Pasquale, presidente nazionale del Sippe, che auspica una richiesta da parte del direttore del carcere di Latina di un encomio per i due poliziotti che dopo un turno di notte hanno dato prova della loro professionalità.