Il deputato europeo della Lega Matteo Adinolfi rassicura su quanto accaduto nei giorni scorsi al suo ufficio di via Cavour, in pieno centro a Latina. L'ufficio è stato infatti visitato dai ladri che, nottetempo, hanno portato via 4 personal computer presenti all'interno di una stanza. Nell'ufficio del commercialista pontino non vi erano altre cose di valore. Adinolfi però rassicura anche i suoi clienti, dal momento che "non sono stati portati via i dati sensibili o relativi ai clienti che seguo come commercialista - spiega Adinolfi - Ogni sera infatti prima di andare via, salviamo tutto su scatole esterne che non vengono lasciate in ufficio proprio per evitare che vengano rubate. Insomma il danno arrecato è minimo".