Un incidente stradale è avvenuto poco fa in pieno centro a Latina, in via Nino Bixio in pieno centro. Per cause in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia stradale di Latina un cittadino straniero, di origine indiana è entrato in collisione con un'auto. E' stato proprio l'automobilista a chiamare i soccorsi e sul luogo dell'incidente è intervenuta una ambulanza del 118 per prestare le prime cure al ciclista. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia stradale. Non è il primo incidente che si verifica in zona poche settimana fa una vettura si era ribaltata.