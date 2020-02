E' ricoverata sempre in gravi condizioni la donna di Nettuno di 41 anni, rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sulla strada del Lungomare tra Capo Portiere e Rio Martino. Il quadro clinico della 41enne di Nettuno resta sempre molto delicato. La donna per cause in fase di accertamento da parte del personale della polizia locale mentre percorreva il lungo rettilineo che costeggia il Lago di Fogliano, è uscita fuori strada dopo che ha superato un dosso. Subito è scattato l'allarme ai soccorritori e al personale del 118 che ha inviato una ambulanza e a causa del suo quadro clinico è stata trasportata al Santa Maria Goretti e poi al San Camillo di Roma. Secondo quanto è emerso la ciclista era insieme al marito e ad una comitiva di altre persone che procedevano verso Capo Portiere quando all'improvviso è avvenuto l'incidente, senza alcun contatto con le altre biciclette, la donna che indossava il casco protettivo, ha sbattuto violentemente la testa e ha riportato serie ferite in diverse parti del corpo. Proprio per questo motivo è stata trasportata a Roma