«Oltre all'inadeguatezza della pianta organica, a Latina, bisogna fare i conti con una forte presenza di criminalità organizzata». E' una sintesi della situazione penale in Tribunale che arriva direttamente dalla voce di Luciano Panzani, presidente della Corte d'Appello che in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha illustrato tutti i numeri della giustizia pontina. C'è da sottolineare ad esempio il numero delle istanze di fallimento pendenti al 30 giugno del 2019 in tutto il distretto è pari a 1583 in linea con il dato di dodici mesi fa. E' stabile anche il dato relativo alla pendenza dei procedimenti di fallimenti che sono in lieve diminuzione. Se da un lato la maggior parte delle procedure, oltre la metà sono concentrate a Roma, (56% dei fallimenti e 67% delle istanze di fallimento) anche l'ufficio giudiziario di Latina ha dei numeri che sono molto importanti che sono pari al 15% di tutto il Lazio. Anche in questo caso rispetto al passato la situazione in provincia di Latina o meglio nel territorio che ricade sotto la competenza del Tribunale di via Fabio Filzi è migliorata rispetto al passato e ad alcuni anni quando i fallimenti erano stati moltissimi con diverse aziende molto conosciute che avevano alzato bandiera bianca. La considerazione del presidente della Corte d'Appello sulla situazione di Latina rende perfettamente l'idea anche sul discorso relativo alla scopertura di organico, niente rispetto a qualche anno fa. Sono tre i giudici proposti per aumentare la pianta organica di piazza Bruno Buozzi in particolare nel settore civile. Le 88 aziende che hanno chiuso sono poche rispetto a quello che è accaduto in provincia di Latina negli anni drammatici, tra il 2011 e il 2013, nel periodo in cui la Midal collassava e anche altre aziende finivano sul lastrico. Un esempio? Nel 2016 sono morte 105 aziende, un numero ancora più basso rispetto alle 122 del 2015 mentre il periodo peggiore e considerato da molti l'annus horribilis è stato il 2013 con ben 165 aziende che erano fallite nel territorio pontino. In tutto il Lazio invece andando a vedere i numeri dei fallimenti negli altri uffici giudiziari del Lazio emerge il dato relativo alle istanze presentate a Frosinone che sono 101 mentre sono 121 quelle che riguardano il Tribunale di Velletri.