Spaccio di droga sul litorale di Torvajanica: due giovani sono stati arrestati dai carabinieri. Stavano vendendo hashish ad alcuni ragazzi anche vicino alle scuole.

E' questa l'operazione messa a punto dai carabinieri della Stazione di Torvajanica - che afferiscono alla Compagnia di Pomezia guidata dal capitano Luca Ciravegna - durante l'ultimo fine settimana. A finire in manette sono stati un 24enne e un 17enne.

Il primo è stato bloccato in casa sua ed era già sottoposto all'obbligo di firma per alcune questioni legate allo spaccio: il blitz è scattato quando i carabinieri hanno visto uscire due giovani, poi trovati in possesso di quattro grammi di hashish. In casa il 24enne ha consegnato ai carabinieri altri venti grammi di fumo: è stato trattenuto in caserma in attesa del processo per direttissima.

Il 17enne, invece, è stato visto in via Gran Bretagna, nei pressi della scuola media "Pestalozzi", mentre cedeva un grammo di hashish a un coetaneo. Di conseguenza, qanche in questo caso è scattata la perquisizione domiciliare e in casa i carabinieri hanno trovato altri 40 grammi della stessa sostanza. Dopo l'arresto il giovane è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza.