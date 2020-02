Quattro ragazzini aggrediti e derubati nel centro di Aprilia. L'episodio è avvenuto sabato sera intorno alle 22.30 in via Galileo Galilei, a pochi metri di distanza da via dei Lauri.

I ragazzi, che stavano passeggiando nel centro, sono stati accerchiati da altre otto persone - tutti giovani - che li hanno aggrediti per rubargli il cellulare. A riferirlo è la coordinatrice di Italia Viva, Katiuscia Baldassarre, che denuncia il caso e si mostra preoccupata per questi episodi di delinquenza giovanile.

"Grazie all'intervento di alcuni cittadini, presenti al momento del fatto e che hanno chiamato prontamente i carabinieri, tutto è finito con qualche livido - spiega Katiuscia Baldassarre - e tanto spavento per i minorenni. Gli otto ragazzi che li hanno aggrediti erano di età compresa tra i 16 e i 18 anni. Questo episodio purtroppo, non è un fatto isolato e non possiamo fare finta di niente. La nostra città è cresciuta e ha bisogno di più controllo delle forze dell'ordine e più telecamere nei luoghi sensibili. Lo spaccio e la delinquenza minorile, sta aumentando nella nostra città e noi dobbiamo essere in grado di gestire il tutto capendo cosa manca. Forse non vengono seguiti abbastanza? Forse la città, non offre nulla ai nostri ragazzi? Abbiamo il dovere di capire esattamente come intervenire e lo dico come mamma e non solo come politico.