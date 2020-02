Grave incidente stradale nel pomeriggio in via Piave, all'altezza della rotatoria con via Vespucci, a Latina, dove un giovane straniero è stato investito da un automobilista che non si è fermato a prestare i soccorsi.

Del ragazzo, di colore, non si conoscono ancora le generalità: ad allertare i soccorritori sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena e, a differenza dell'investitore, si sono fermati per sincerarsi delle sue condizioni. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, dopo l'impatto tra l'auto e la bicicletta, il ragazzo è volato per alcuni metri prima di cadere sull'asfalto.

Proprio nella caduta ha riportato serie ferite che hanmo richiesto il trasferimento in codice rosso presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Per i rilievi sulla dinamica e gli accertamenti necessari per avviare le ricerche del pirata della strada, è intervenuta la Polizia Locale del capoluogo. Durante i rilievi è stata necessaria anche la chiusura della rotatoria di via Piave per il lato da Borgo Piave verso Latina.