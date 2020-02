A Velletri, in località Pratolungo, una grande e bella villa sarà ristrutturata per accogliere un tempio induista, la Domus Hare Krishna. E' infatti stata avviata una raccolta fondi per contribuire ai lavori di ristrutturazione che - spiegano Tulsi Gopi Devi dasi, Harikirtana dasa, Jay Gauranga dasa e bhaktin Catherine, membri della famiglia spirituale della ISKCON, fondata da S.D.G. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, grande devoto del Signore Krishna - diventerà il luogo ideale per gli amanti dell'essenza, dove tutti potranno sentirsi finalmente a casa. Un punto di riferimento per i Castelli romani ma anche e soprattutto per la Capitale, il Lazio e l'intero Paese. «Alcuni lavori sono già iniziati e speriamo di concludere gli interventi più urgenti per l'inizio della primavera di quest'anno». La tenuta e la struttura principale offrono 12 camere da letto (asram), una sala mensa di 108mq, un salone di 60mq (sala del tempio), gift shop room e zona relax, angolo biblioteca, 2 cucine (di cui una industriale), 8 bagni. All'esterno 2,5 ettari di terreno (120 ulivi, aranceto, orto, giardino, prato per feste all'aperto, 2 serre), terrazza e 2 torri con belvedere. Le varie iniziative che saranno realizzate spazieranno dalla diffusione della fede, della conoscenza spirituale, alla creazione di momenti di incontro e condivisione, raccolta di elementi con cui creare pubblicazioni, fino alla diffusione dei precetti per una vita in linea con i principi di Krsna. Si va dall'alimentazione che non prevede l'assunzione di carne, pesce uova, ma anche un modello di cultura gastronomica a 360 gradi "cruelty free". Per info e donazioni: www.domusharekrishna.it.