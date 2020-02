Per quanto riguarda l'abbattimento iniziato ieri mattina, si tratta di una abitazione costruita senza alcun titolo concessorio: di conseguenza, dopo le ordinanze e l'iter giudiziario che ne è seguito, è stato dato il via libera alla demolizione.

Nel corso della mattinata di ieri, infatti, una ditta incaricata dal Comune ha avviato l'abbattimento di una abitazione abusiva nella zona periferica compresa fra via dei Frati e il quartiere di Tre Cancelli: gli interventi sono stati predisposti dal settore Lavori pubblici dell'ente di via Matteotti, che ha agito su impulso della Procura della Repubblica di Velletri.

Via alle demolizioni degli immobili abusivi nel territorio di Nettuno .

