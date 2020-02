Il camion li ha centrati in pieno. Per fortuna del bambino lui è stato sbalzato a terra verso il marciapiede, suo nonno, invece, all'epoca dei fatti aveva 79 anni, è finito sotto al mezzo che lo ha trascinato per qualche metro. Una scena terrificante, un incidente che si rivelerà mortale dato che l'anziano, Lorenzo Masci, morirà per le gravi lesioni riportate. Per la sua morte ieri mattina il conducente del mezzo pesante ha patteggiato una pena a due anni di reclusione evitando di andare a processo.

Il terribile incidente avvenne lo scorso 14 luglio 2017. Sul posto, davanti alla stazione di Campo di Carne, quella mattina giunsero gli uomini del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. Poco prima nonno e nipote stavano attraversando la strada. Il camion li ha centrati trascinando il pensionato e scaraventando il bambino sul lato.