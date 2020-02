Inizia l'ondata di forte vento che coinvolgerà l'Italia e il Lazio e che ieri ha indotto la Protezione Civile a proclamare l'allerta meteo per le giornate di oggi e domani. Le prime ripercussioni arrivano dal sud - pontino e in particolare per le isole Pontine. A causa del forte vento e del mare molto mosso, i collegamenti con Ponza saranno rivisti. Nello specifico, fa sapere il servizio di Astral Infomobilità, la corsa Ponza - Formia delle 14.30 di oggi, verrà anticipa la partenza alle 12.30. Ci sarà una variazione anche per quanto riguarda la corsa Ventotene - Formia delle 15.00 di oggi, anticipa la partenza alle 13.00.