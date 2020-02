Brutta sorpresa stamattina per gli ambulanti del mercato settimanale di Latina e per i tanti cittadini che ogni martedì si affollano tra le bancarelle dell'area di via Rossetti: nessun servizio igienico a disposizione, è scaduto l'appalto per la fornitura dei bagni chimici che da tempo consentono di sopperire all'assenza di una struttura fissa. All'apertura del mercato l'emergenza è stata subito segnalata dalla Polizia Locale agli uffici comunali, che si sono attivati per ripristinare il servizio, ma la mattinata è trascorsa senza bagni, con tutti i disagi che ne sono conseguiti. La necessità di ricorrere ai wc mobili è conseguente del degrado in cui versa la struttura del vecchio chiosco bar, al quale le toilette erano annesse, in attesa dei lavori di ristrutturazione che l'amministrazione comunale ha annunciato da tempo.