E' precipitato da un'altezza di oltre due metri e ha riportato ferite gravi, tanto da dover richiedere l'intervento immediato dell'eliambulanza. Un uomo, intorno all'ora di pranzo, per causa in corso di approfondimento, è caduto mentre si trovava al lavoro nella zona di Salto di Fondi. Sul posto anche gli uomini del 118 intervenuti con un'ambulanza e un'auto medica.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli