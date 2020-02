I genitori gli avevano negato i soldi sospettando che li avrebbe utilizzati per acquistare la cocaina. Oggi l'ultimo atto del processo, l'imputato è stato giudicato con il rito abbreviato.

E' la sentenza emessa oggi dal giudice del Tribunale di Latina Giorgia Castriota nei confronti di un uomo di 36 anni di Latina accusato di tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L'uomo era stato arrestato lo scorso 16 agosto nel capoluogo pontino e in base a quanto ricostruito, aveva messo la mano sul collo alla madre e all'arrivo della polizia aveva colpito un agente con un pugno.

E' stato condannato a due anni e due mesi di reclusione. Aveva tentato di strangolare la madre e il padre perché voleva farsi consegnare del denaro e a aveva aggredito anche gli agenti che erano intervenuti a casa, in un appartamento di Latina , per bloccarlo.

