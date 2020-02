Cellulare in mano mentre si è al volante dell'auto, ma anche assenza di assicurazione e mancato uso della cintura di sicurezza: sono questi i motivi che hanno portato la polizia stradale di Latina a contestare diversi verbali, con annesse multe per i cittadini che non hanno rispettato il Codice della Strada.

Le verifiche sono scattate a Latina, nella zona di Borgo San Michele, in prossimità della strada 156 dei Monti Lepini: tre equipaggi della Polstrada, di cui due con i colori civili, hanno elevato 23 sanzioni per l'uso del cellulare durante la guida, altre due per la mancata copertura assicurativa e ulteriori tre per il mancato uso della cintura di sicurezza.

In più, nell'ambito di altri servizi di controllo della velocità sul territorio, sono state contestate 28 violazioni: in un caso è scattato l'immediato ritiro della patente di guida in quanto l'automobilista stava procedendo a una velocità superiore di 40 chilometri orari rispetto a quella consentita.

Tra l'altro, i controlli relativi all'uso degli smartphone alla guida proseguiranno anche nelle prossime settimane.