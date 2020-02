Un uomo doveva essere ai domiciliari, invece aveva deciso di andare a spasso in viale Paganini: è stato arrestato dagli agenti della polizia.

E' la storia che arriva da Latina, con il personale della Squadra Volanti della Questura del capoluogo che ha intercettato il 26enne nei pressi del centro commerciale "Lestrella": il giovane, già conosciuto dalle forze dell'ordine, doveva essere ristretto in casa propria agli arresti domiciliari; invece era in strada.

Di conseguenza è stato bloccato e arrestato per evasione: come disposto dal magistrato di turno della Procura di Latina, dopo le formalità di rito l'uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima.