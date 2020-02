L'allerta meteo e la presenza di vento e mare mosso hanno portato Laziomar a comunicare lo stop alle corse delle 6.45 Ventotene-Formia e delle 8.00 Ponza-Formia.

In particolare, domani - 5 febbraio 2020 - almeno le prime corse del mattino di collegamento fra le isole ponziane e la terraferma non saranno effettuate.

Nello specifico, come si evince anche dal profilo Twitter AstralInfoMobilità, l'unità veloce della Laziomar non effettuerà la corsa delle 6.45 da Ventotene a Formia; un'altra unità veloce, poi, non percorrerà la tratta Ponza - Formia alle 8 del mattino.