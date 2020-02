Ci vorrà ancora qualche giorno e, a partire dal 12 febbraio, quando è prevista la discussione, il quadro del futuro dell'Ordine degli Avvocati di Latina sarà più chiaro. E' prevista per quel giorno la decisione dei giudici del Tar di via Andrea Doria, in merito al ricorso presentato da tre avvocati per la vicenda del doppio mandato di alcune toghe considerate «incandidabili».

Secondo i ricorrenti Umberto Giffenni, Denise Degni e Aurelio Cannatelli, i dimissionari riconducibili al gruppo capeggiato dall'ex presidente Gianni Lauretti, non si sarebbero potuti dimettere dall'incarico perché, secondo quanto sostenuto, incandidabili proprio per il caso del doppio mandato. Quindi non sarebbe necessario ricorrere nuovamente ad altre elezioni.