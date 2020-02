Sul posto, per estrarre i feriti dalle lamiere e mettere in sicurezza i mezzi sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Pomezia; la dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine.

Lo schianto fra la sua Lancia Ypsilon e una Fiat 500 guidata da una giovane donna è stato violento e quasi frontale: immediata la chiamata ai soccorsi, con l'anziano 80enne che ha avuto la peggio ed è stato portato in ospedale in condizioni che sono sembrate gravi. Meno preoccupanti, invece, le condizioni della ragazza, anch'ella trasferita con una ambulanza al Pronto soccorso.

Un incidente stradale è avvenuto nella notte di ieri nei pressi di un incrocio di Pomezia , lungo via della Castagnetta: si sono scontrate due auto e ad avere la peggio è stato un 80enne che era alla guida di una Lancia. E' grave.

