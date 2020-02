Terzo furto in tre settimane nell'asilo nido «Il Germoglio»: i ladri rubano di nuovo il cibo dei bambini. Indagano i carabinieri della Stazione di Nettuno.

Ennesima brutta sorpresa per il personale della struttura comunale e per le famiglie dei bambini che frequentano la struttura per la prima infanzia: questa notte, in orario imprecisato, ignoti malviventi si sono introdotti nella struttura di via Togliatti, a Santa Barbara, raggiungendo subito la cucina e portando via i generi alimentari destinati ai pasti dei bambini.

D'altronde, all'interno dell'asilo nido comunale, non c'è davvero nient'altro da rubare. La situazione, dunque, sta rasentando l'assurdo, soprattutto perché si sta creando un danno ai bimbi che frequentano il plesso.

Chiaramente, il personale ausiliario ha bonificato.

Al momento sono in corso le indagini dei carabinieri della Stazione di Nettuno, intervenuti per la terza volta al fine di rilevare il tutto.