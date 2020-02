Il fatto non sussiste. Con questa formula, la quarta sezione della Corte d'Appello ha assolto da ogni accusa con una sentenza pronunciata ieri, Eduardo Marano, 60 anni, condannato in primo grado dal tribunale di Napoli a nove anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa.

La sentenza di assoluzione arriva a quasi 12 anni dall'avvio del maxi processo che si è celebrato nell'aula bunker di Poggioreale, e nel quale Marano, che da anni si è stabilito con la famiglia a Terracina, marito di...