Si sono conclusi con una bocciatura, per i canoni di realizzazione della rotatoria all'incrocio tra via del Lido e strada Nascosa, gli accertamenti avviati dalla Polizia Stradale per fare chiarezza sull'incidente costato la vita alla giovane Moira Savastano, in seguito al violentissimo impatto della sua utilitaria contro l'arredo urbano la notte del 28 settembre scorso. Prima di tutto i riscontri hanno fatto emergere che la Toyota Yaris guidata dalla ragazza di 27 anni procedeva a velocità elevata, intorno ai 100 chilometri orari, una circostanza inspiegabile ancora oggi a distanza di cinque mesi, ma le verifiche avviate per fugare i dubbi sulla regolarità dell'opera pubblica hanno confermato che la rotonda è fuorilegge: non rispetta il progetto, sebbene il Comune avesse certificato la bontà dei lavori. Per ora non ci sono indagati, ma le valutazioni spettano agli inquirenti.

L'informativa depositata in Procura dalla sezione di Aprilia della Polizia Stradale, intervenuta quella notte per i rilievi, non solo rileva una serie di anomalie a margine delle verifiche avviate presso gli uffici tecnici dell'amministrazione comunale, ma suggerisce l'intervento di una perizia per valutare la portata delle anomalie riscontrate e l'incidenza che hanno avuto sulla dinamica dell'incidente. Basti pensare che la vittima indossava la cintura di sicurezza, ma non è bastata per salvarle la vita a causa della violenza dell'impatto contro la fontana che arreda la rotatoria.

Ad alimentare i dubbi dei poliziotti, a tal punto da spingerli a recarsi in Comune per le verifiche sul progetto dell'intersezione stradale, è proprio la presenza di un muro a ridosso della strada, il parapetto all'interno del quale è stata realizzata la vasca della fontana scenica, tra l'altro spenta da anni. Un'anomalia evidente, secondo i poliziotti.