- un 34enne, sebbene sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di polizia con obbligo di non uscire nelle ore notturne, all'atto del controllo da parte dei militari operanti, non veniva trovato all'interno della propria abitazione.

- un 28enne, alla guida della propria autovettura, sottoposto ad accertamento etilometrico con apparecchiatura in dotazione, evidenziava un tasso alcolemico pari a 1,40 g/l. La patente di guida veniva ritirata ed il veicolo affidato a persona idonea alla guida;

- un 22enne, sorpreso alla guida della propria autovettura, veniva trovato in possesso di 1 coltello a serramanico di 15 centimetri nonché di 1,1 grammi di marijuana, segnalato alla competente prefettura;

- un 46enne, alla guida della propria autovettura, veniva trovato in possesso di 2 bastoni in legno della lunghezza rispettivamente di 64 e 90 cm. Illegalmente detenuti;

- un 52enne, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, veniva trovato all'interno della sua abitazione in compagnia di altra persona non appartenente al nucleo familiare, venendo meno agli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria;

Tra ieri e oggi, nell'ambito del territorio della compagnia carabinieri dei carabinieri di Formia, nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare i reati in genere, i militari dei dipendenti reparti hanno denunciato in stato di libertà:

