Ci sono voluti nove mesi, dall'ultima tragedia della droga consumata tra quelle mura, per ultimare l'opera di bonifica e interdizione del rudere di via Montebello, lo stallino annesso al complesso museale di piazza del Quadrato che versa da sempre in condizioni di abbandono e degrado. Grazie all'ostinazione della Polizia Locale si è trovata una soluzione, pur sempre temporanea visto che lo stabile resta inutilizzato, da considerare però un passo in avanti visto l'immobilismo che l'amministrazione comunale riserva da tempo alla vicenda. Sì, perché in piazza del Popolo avrebbero dovuto attivarsi autonomamente, in virtù di una deliberazione con cui la Giunta, nel lontano 2005, ha recepito la gestione trentennale degli immobili ex Opera Nazionale Combattenti, a carico del Comune, manutenzione compresa.