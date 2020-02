Un tabaccaio del capoluogo è stato rapinato ieri sera al suo arrivo a casa, appena rientrato dopo la chiusura dell'attività. È successo in via dei Romani, una strada che collega via dei Volsci alla zona residenziale di piazza Ilaria Alpi, non lontano da piazza Moro. Secondo quanto riferito dalla vittima ai Carabinieri, che indagano sull'episodio, l'uomo aveva percorso in auto la rampa che conduce al parcheggio interrato e una volta uscito dall'abitacolo si è trovato addosso due banditi incappucciati, armati di pistola, che lo hanno costretto a consegnare tutto ciò che aveva. Piuttosto evidenti le analogie con il caso registrato giovedì in via Tarquinia, quando una donna era stata rapinata in circostanze identiche, bloccata da una bandito mentre raggiungeva l'ingresso di casa dopo essere scesa dall'auto e derubata della borsa da un secondo uomo incappucciato.