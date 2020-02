L'incrocio tra via Verdi e via Bonaparte, nella zona dell'ospedale Goretti, ha fatto da scenario stamattina all'ennesimo incidente stradale, anche questa volta per una precedenza non rispettata. Una Citroen C3 Aricross che proveniva appunto da via Bonaparte e attraversava via Verdi in direzione del nosocomio, ha tagliato la strada a un'Audi A3: a causa dell'impatto la prima vettura è finita sull'aiuola di piazzale dei Donatori di Sangue, abbattendo un piccolo albero. La donna e l'uomo al volante delle rispettive vetture non hanno avuto bisogno dei soccorsi, se la sono cavata con escoriazioni e contusioni: si sono accordati per la constatazione amichevole, il caso non ha richiesti i rilievi da parte delle forze dell'ordine, ma è stato necessario l'intervento della Polizia Locale per gestire la viabilità e deviare il traffico a causa di una perdita d'olio che ha richiesto l'intervento di bonifica del manto stradale.