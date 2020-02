Rimettere al centro i ragazzi e la scuola dovrebbe essere più di uno slogan. Tutte le amministrazioni ne parlano e anche l'ultima non ha fatto eccezione. Eppure si continua a scrivere ogni giorno di come la scuola sia vittima di inefficienze strutturali e di piccoli e grandi episodi quotidiani che rilasciano immagine di incuria e trascuratezza per quei ragazzi che meriterebbe adulti attenti e amministrazioni celeri nelle risposte. Il caso che è stato segnalato dalle famiglie è quello della scuola secondaria di primo grado Corradini dell'istituto comprensivo Frezzotti Corradini. All'interno del cortile della scuola ci sono alcuni alberi caduti da tempo, più volte segnalati dalla dirigente scolastica, che hanno completamente divelto la rete di separazione tra la scuola e una piccola area verde circostante.

Ormai sembrano essere diventati parte del paesaggio ma sono di certo un impedimento per una normale e sicura fruizione del cortile. A segnalare questa criticità è stato anche il presidente di Codici Antonio Bottoni.