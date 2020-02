I beni sequestrati si trovavano fra Fondi, Ciampino e Marino: in più c'era anche un'impresa edile riconducibile all'uomo nota per aver edificato diversi complessi residenziali nell'hinterland romano e una lussuosa villa con piscina con vista sul lago di Castel Gandolfo.

«Gli approfondimenti - si legge in una nota - hanno permesso di riscontrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della normativa antimafia, avendo dimostrato che le ricchezze accumulate derivavano dall'investimento dei proventi delle attività illecite perpetrate nel tempo».

In particolare, alle Fiamme gialle non era sfuggita la rilevante sproporzione tra l'elevato tenore di vita dell'uomo e del suo nucleo familiare e gli esigui redditi dichiarati al Fisco.

E' una confisca record quella messa a punto dai finanzieri del Comando provinciale di Roma a carico di un uomo dei Castelli Romani, con il provvedimento di sequestro confermato in primo, secondo e terzo grado di giudizio: le indagini dei finanzieri di Frascati, infatti, hanno riguardato un imprenditore che nel tempo è stato indagato per fatti legati a usura, esercizio abusivo dell'attività finanziaria e spaccio di sostanze stupefacenti.

Dieci immobili, autovetture e motocicli di grossa cilindrata, quote societarie e disponibilità finanziarie: il tutto per un valore di oltre 3,5 milioni di euro.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli