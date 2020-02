Un uomo di Pomezia è finito nei guai: nelle scorse ore è stato arrestato dai carabinieri ad Ardea e, dopo il processo per direttissima, è stato posto ai domiciliari.

L'operazione è stata messa a punto dai militari della locale Tenenza durante il fine settimana: nello specifico, durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri afferenti alla Compagnia di Anzio - coordinata dal capitano Raffaele Tufano - hanno effettuato un blitz in una abitazione che si trova sul lungomare ardeatino, ritenuta una sorta di "base" per lo spaccio della droga.

Al suo interno è stato trovato l'uomo di circa 40 anni, che risulta residente nella città di Pomezia: con sé aveva diverse dosi di cocaina, oltre a materiale utile a confezionare la droga.

In più, i carabinieri hanno anche trovato una cospicua somma di denaro: si parla di alcune migliaia di euro.

A quel punto, terminata l'operazione sul litorale, i carabinieri hanno accompagnato il 40enne in caserma e, dopo le formalità di rito, lo hanno arrestato per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti, ponendolo a disposizione della competente autorità giudiziaria.

Qualche ora dopo, in virtù di questo, gli stessi militari di Ardea lo hanno accompagnato a Velletri: nelle aule del Tribunale si è quindi tenuto il processo per direttissima, con il giudice che ha convalidato l'arresto e ha disposto per l'uomo la custodia ai domiciliari.