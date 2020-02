Il provvedimento deciso nei giorni scorsi dalla dirigente scolastica del Liceo Majorana per il caso del fumo in un bagno della scuola, non inciderà sul rendimento e sui voti. Il caso è esploso nei giorni scorsi a seguito del malessere di una studentessa che era stata soccorsa e aveva accusato una crisi respiratoria dopo che qualcuno aveva spruzzato uno spray per cancellare il fumo di sigaretta. L'episodio era avvenuto nel bagno delle ragazze e la dirigente scolastica aveva deciso di sospendere un intero piano della scuola, oltre 200 ragazzi a cui nei giorni scorsi è arrivata la solidarietà da parte di molti studenti. Nel provvedimento la dirigenza invita a riflettere sull'importanza di osservare le regole in una comunità