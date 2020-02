Ammonta a tremila euro il bottino della rapina messa a segno lunedì sera, pochi minuti prima delle 21, in via dei Romani a Latina, a poca distanza da piazza Moro.

Il tabaccaio vittima del colpo ha quantificato quanto hanno portato via i due uomini che lo hanno affrontato una volta che è rientrato a casa e dopo che è sceso dall'abitacolo della sua auto. I banditi erano a volto coperto ed è una circostanza che lascia ipotizzare che probabilmente potrebbero essere locali, ma al momento è una ipotesi. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Latina sono in ogni direzione. C'è un elemento che è sicuro: i due uomini hanno seguito la vittima da quando ha chiuso la sua attività commerciale per rientrare in casa, fino a quando non hanno scelto il momento propizio per entrare in azione con le pistole in pugno.