Non è stato solo il liceo Pascal a finire nel mirino dei vandali con le scritte antisemite. Le frasi «Anna Frank Brucia» e «Ore 15.30: Parlate delle Foibe», accompagnate da svastiche e croci celtiche, sono state impresse sui muri perimetrali dell'Istituto Brodolini, sempre a Pomezia, ossia il luogo dove oggi è in programma un convegno sulla Giornata della Memoria.

Come per il Pascal, anche al Brodolini è in corso l'intervento di rimozione delle scritte. E anche in questo caso è arrivata la condanna del sindaco, Adriano Zuccalà: «Un atto gravissimo che condanno a nome di tutta l'amministrazione comunale - ha ribadito -. A pochi giorni dalla Giornata internazionale della Memoria, e nella giornata di oggi in cui proprio l'Istituto Brodolini organizza un incontro che vede ospite Gabriele Sonnino, testimone di quella pagina buia della nostra storia, sono rammaricato e indignato per quanto accaduto».