I due test eseguiti sul ragazzo di 24 anni ricoverato all'istituto Spallanzani per sospetto Corona Virus, hanno dato esito negativo. Il giovane l'altro ieri notte aveva chiesto l'intervento del 118 perché aveva iniziato ad accusare un peggioramento del suo stato di salute; poiché a fine gennaio era rientrato dalla Cina - vive e studia a Shangai - gli era sorto il dubbio di avere contratto il virus. Il giovane nella telefonata ha detto subito agli operatori di essere rientrato dalla Cina quindici giorni fa, questo ha permesso di attivare il protocollo deciso dal Governo: trasporto diretto all'Istituto Spallanzani senza passare per il locale presidio sanitario. All'interno del pronto soccorso del Dono Svizzero, sempre secondo quanto disposto dal protocollo, è stata anche allestita una stanza ad hoc per ogni eventualità.

Sin dal diffondersi della notizia tutte le autorità preposte hanno invitato a mantenere la calma.