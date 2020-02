Un delfino di circa due metri è stato ritrovato spiaggiato questa mattina davanti all'Oasi di Kufra, sul lungomare di Sabaudia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali di Sabaudia, diretti dal comandante Rossi, e il direttore del Parco Cassola. È stato attivato anche il servizio veterinario della Asl. Probabilmente verranno fatti esami, essendo la carcassa in buone condizioni, per capire la causa dello spiaggiamento dell'animale.

