Ieri pomeriggio, alle ore 15:30 ad Aprilia, i carabinieri del locale Norm, nell'ambito di servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati contro il patrimonio, hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un cittadino indiano 28 enne, in Italia senza fissa dimora, poiché sorpreso mentre infrangeva il finestrino di un auto in sosta, utilizzando un coltello nel tentativo di aprirne un'altra al fine di impossessarsi dei beni custoditi all'interno. L'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.