È stato dimesso questa mattina, dall'Istituto Spallanzani di Roma, il 24enne di Formia che era stato ricoverato nel nosocomio dell'ospedale per un sospetto caso di Coronavirus, poi risultato subito negativo al test. Il ragazzo può tornare a casa, nella città di Formia, dove recentemente si erano anche sollevate numerose polemiche, tanto che il sindaco Paola Villa è intervenuta dichiarando come fosse "assurdo pensare ad un'epidemia cittadina".

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli