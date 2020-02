Si è avvalso della facoltà di non rispondere Ferdinando "Pescio" Di Silvio, arrestato per gli spari in via Moncenisio. Il giovane è comparso oggi in carcere davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giorgia Castriota che ha convalidato l'arresto. Difeso dagli avvocati Luca Amedeo Melegari e Fabrizio Mercuri, è rimasto in silenzio e ha soltanto rilasciato spontanee dichiarazioni spiegando di essere estraneo alle accuse contestate. Alla fine il magistrato ha convalidato l'arresto. La polizia era risalita al giovane quale autore degli spari ad altezza d'uomo, al termine di una indagine lampo condotta dal pm Giuseppe Miliano. Gli accertamenti anche di natura balistica.