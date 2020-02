Nella serata di ieri, attorno alle 20.30, un equipaggio della Squadra Volante di Latina, nell'ambito dei controlli lungo le zone "calde" della città, ha notato in via Tasso una persona già conosciuta dalle forze dell'ordine e sottoposta agli arresti domiciliari che si trovava in strada.

Si tratta di una donna di 28 anni, che è stata conseguentemente bloccata e arrestata per l'ipotesi di reato di evasione dagli arresti domiciliari.

Al termine delle formalità di rito, la donna è stata nuovamente accompagnata in casa propria e domattina dovrà comparire in Tribunale per il processo con rito direttissimo.