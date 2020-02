Una violenta esplosione seguita da un incendio. Ecco quanto sta accadendo questa mattina, 15 febbraio 2020, nella zona industriale di Pomezia: in via Naro sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuocoche stanno lavorando senza sosta per domare le fiamme divampate in una azienda della zona.

Ad avvertire il boato, con tanto di vetri delle case che hanno tremato, sono stati alcuni residenti: di conseguenza, il 115 è stato chiamato da diverse persone per segnalare l'accaduto e i pompieri del Distaccamento di Pomezia hanno subito raggiunto la zona. Compresa la situazione - pare che l'incendio sia divampato in un deposito di carta - sono state mobilitate altre squadre al fine di fronteggiare l'emergenza.