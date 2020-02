E' partito da un compattatore che stava tagliando, sminuzzando e pressando la carta da riciclare l'incendio che, questa mattina (15 febbraio 2020) ha interessato un capannone all'interno della zona industriale di via Naro, a Pomezia.

Per cause che sembrerebbero accidentali, infatti, un grosso compattatore ha preso fuoco nella parte della pressa con gli operai che, in quel momento, erano al lavoro: di conseguenza, vista la presenza di carta e cartone, le fiamme si sono subito espanse in modo importante, con gli operai che hanno immediatamente chiamato i pompieri.

Sul posto, quindi, sono arrivati i vigili del fuoco del Distaccamento di Pomezia, affiancati dai colleghi di altre squadre del Comando provinciale di Roma: il loro lavoro ha evitato che il rogo, nonostante avesse interessato praticamente l'intera struttura, si espandesse verso altre fabbriche.

In via Naro, per gli accertamenti di rito, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Pomezia, coordinati dal capitano Luca Ciravegna.