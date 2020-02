I controlli della polizia sono sempre pressanti e gli effetti, negli ambienti della criminalità, iniziano a farsi sentire, specie tra le famiglie rom affiliate al clan Di Silvio, indebolite dalle inchieste degli ultimi anni, che non riescono proprio a rinunciare alla supremazia sulla strada, soprattutto attraverso gli atteggiamenti irriverenti dei più giovani, per imporsi negli affari illeciti e risentono quindi, più degli altri sodalizi, dell'attività di contrasto della Questura. Può succedere allora, come l'altra sera, che una famiglia del calibro dei De Rosa, arrivi al punto di reagire a un semplice controllo delle Volanti con una vera e propria rappresaglia, degenerata nell'aggressione di un poliziotto: Cesare De Rosa, 26 anni, è finito in manette per avere ferito un poliziotto con un pugno al volto.

In ballo non c'era un arresto, le pattuglie della Squadra Volante avevano fermato un'auto che correva in maniera pericolosa tra viale Kennedy e viale Bruxelles, ma i due giovani a bordo erano sprovvisti di documenti d'identità e patente: il conducente, un familiare dell'arrestato, è un volto noto alle forze dell'ordine, così gli agenti del vice questore Celestino Frezza avevano deciso di portare i due in Questura per un controllo più approfondito volto alla loro identificazione.

Quando i familiari dei due giovani avevano raggiunto l'ingresso...