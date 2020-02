Finalmente Niccolò è tornato "a casa". il giovane diciassettenne di Grado, rimasto bloccato in Cina a causa dell'emergenza Coronavirus e delle sue condizioni di salute, ha fatto rientro poco fa (ore 8 del 15 febbraio 2020) in Italia con un volo proveniente da Wuhan e atterrato a Pratica di Mare, l'aeroporto militare di Pomezia.

Ad attenderlo sulla pista, c'erano i familiari più stretti e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che si è impegnato in prima persona insieme all'Unità di crisi della Farnesina per far sì che il ragazzo potesse tornare in patria. La sua partenza era stata inviato due volte in quanto, in occasione degli altri due voli partiti dalla Cina alla volta di Pratica di Mare, il ragazzo presentava la febbre, anche se non era risultato positivo agli screening sul Coronavirus. Il terzo controllo medico effettuato ieri ha invece consentito di poter dare il via libera al suo ritorno in Italia.

Ora scatterà la quarantena all'interno dell'ospedale Spallanzani di Roma.