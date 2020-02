Scontro tra due mezzi in via Mediana, a Cisterna di Latina: una persona finisce in codice rosso all'ospedale Goretti di Latina. L'incidente stradale si è verificato ieri alle 12 sulla strada che collega Campoverde a Cisterna. Ad avere la peggio una 45enne residente nel Comune dei butteri, alla guida della sua Renault Clio, finita contro un camion che trasportava bombole di gas. Il violento impatto ha provocato alla donna traumi ed ecchimosi a seguito anche dell'esplosione degli airbag. Illeso invece l'autista del mezzo pesante, dipendente di un'azienda di distribuzione del gas di Velletri.

Sul posto lo staff sanitario del 118 che ha preso in cura la 45enne trasferita in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La donna è arrivata nel nosocomio del capoluogo in codice rosso.

Sul punto dell'incidente sono sopraggiunte anche due pattuglie della polizia locale di Cisterna, impegnate sia nella ricostruzione della dinamica del sinistro che nella regolarizzazione del traffico in entrambe le direzioni. Secondo una prima ipotesi, tutt'ora al vaglio del Comando di Corso della Repubblica, la Renault Clio che viaggiava in direzione Campoverde potrebbe aver invaso, con la fiancata sinistra, la carreggiata opposta mentre dall'altra parte sopraggiungeva il camion.

Soltanto ventiquattro ore prima, a qualche chilometro di distanza, un'auto è finita nel canale che passa sotto via Mediana. Una serie di sinistri ravvicinati che riportano all'attenzione lo stato del manto stradale di una strada molto trafficata e già teatro, purtroppo, di incidenti mortali.