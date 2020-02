Due incidenti in poche ore a Velletri. Sono state ore difficili, quelle precedenti all'alba di oggi, per le strade dei Castelli Romani: due schianti autonomi, infatti, hanno causato ferite per altrettanti giovani che sono finiti in ospedale.

Sulla via Appia Sud, in particolare, un ragazzo stava procedendo verso Velletri quando ha perso il controllo della sua Panda ed è finito contro una recinzione, abbattendola: sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane al Pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina in codice rosso. Per i rilievi, invece, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Velletri.

Gli stessi militari, un'ora dopo, si sono portati insieme ai vigili del fuoco e al 118 in via Vecchia Napoli, dove un altro ragazzo, con la sua Peugeot 208, era finito fuori strada, abbattendo un albero d'ulivo. In questo caso, i pompieri hanno dovuto tagliare le lamiere per estrarre il ragazzo, anch'egli portato al "Goretti" di Latina in codice rosso.

In entrambi i casi sono stati disposti i test per verificare lo stato psicofisico dei due conducenti.