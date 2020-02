Sul posto sono intervenuti i sanitari di Croce Amica e i carabinieri di Sabaudia per i rilievi. A occuparsi del traffico i volontari dell'Associazione nazionale carabinieri coordinati dal maresciallo Enzo Cestra . Le ripercussioni sulla viabilità non sono mancate.

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, domenica 16 febbraio 2020, a Borgo Vodice , nel territorio di Sabaudia . Il sinistro si è verificato all'incrocio tra l' Appia e via Migliara 54 , sette le persone ferite trasportate negli ospedali di Latina e Terracina .

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli