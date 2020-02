Salvi per miracolo, anzi, salvi solo grazie alla bravura e al sangue freddo del pilota. Poteva essere una tragedia quella che si stava per consumare nei cieli pontini e più precisamente nel tratto tra Nettuno e Cisterna. L'ultraleggero che si è schiantato al suolo in via Carano, su un enorme appezzamento di terreno incolto tra il comune di Cisterna e quello di Aprilia, portava a bordo marito e moglie, classe '55 e '58 residenti a Velletri, che sono rimasti incredibilmente illesi nonostante il violento impatto al suolo. Il piccolo velivolo è decollato dalle Grugnole, il piccolo aeroporto per ultraleggeri di Nettuno. Una volta in quota, però, l'uomo ha sentito che qualcosa non andava come doveva. A quel punto ha iniziato una manovra d'emergenza praticamente perfetta trovando un grande prato dove effettuare l'atterraggio di fortuna che ha permesso a lui e alla sua consorte di restare in vita. Ad avere la peggio sembrerebbe essere stata la donna a cui probabilmente verrà asportata una falange della mano.