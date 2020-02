Il giovane Niccolò - il 17enne ricoverato in quarantena allo "Spallanzani" di Roma dopo essere atterrato all'aeroporto di Pratica di Mare (Pomezia) - non ha più la febbre e al momento non è affetto da Coronavirus.

E' questo quanto emerge dall'ultimo bollettino medico diramato dai medici dell'Istituto specializzato nelle malattie infettive di Roma, all'interno del quale si specifica come il secondo test effettuato ieri sul ragazzo arrivato in Italia dopo essere rimasto per due volte bloccato in Cina, a Wuhan, in quanto febbricitante, sia risultato negativo come il precedente tampone naso-faringeo.

Niccolò, stando a quanto appreso dalle agenzie di stampa, è sereno e di buon umore. Lo testimonia la richiesta che ha fatto ai medici e ai sanitari, che hanno deciso di accontentarlo: ha ordinato una pizza.

Un desiderio, quello del prodotto top della cucina italiana, espresso dal ricercatore ricoverato sempre allo Spallanzani in quanto affetto dal Coronavirus, contratto in Cina: anche lui, a quanto pare, è stato accontentato e, come spiegato nel bollettino medico, è adesso in ottime condizioni di salute.