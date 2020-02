Un Carnevale da trascorrere in sicurezza. È questo l'obiettivo che intende perseguire il sindaco di Velletri, Orlando Pocci, che nei giorni scorsi ha firmato un'ordinanza attraverso cui ha voluto vietare la vendita e l'utilizzo delle bombolette contenenti spray schiumogeno.

Un divieto che è scattato già dallo scorso weekend, quando c'è stata la prima "uscita" degli ormai storici Carri di Carnevale e che sarà in vigore fino al 25 febbraio, Martedì Grasso, ultimo giorno di festa prima della Quaresima.

«Durante il periodo della Festa del Carnevale - scrive il sindaco -, specialmente in occasione della relativa manifestazione pubblica di carri allegorici e mascherati, si sono verificati episodi di uso incontrollato di bombolette spray atte a spruzzare sostanze schiumose con conseguenze negative sull'incolumità pubblica, in particolare con danni alla respirazione e alla funzione visiva di persone anche di grave livello».

Di conseguenza, per tutelare «la pubblica incolumità e l'integrità fisica della cittadinanza», Orlando Pocci ha deciso di vietare la vendita, sia nei negozi che sulle aree pubbliche, delle bombolette schiumogene spray, a eccezione di quelle contenenti stelle filanti. Il divieto è valido su tutto il territorio comunale e riguarda, come accennato poco sopra, anche la detenzione e l'utilizzo delle bombolette da parte di chiunque, sia nei luoghi pubblici che in quelli aperti al pubblico.

Chiaramente, l'utilizzo delle bombolette spray schiumogene è vietato non solo nei confronti delle persone, ma anche verso i beni mobili e immobili. Per chi contravverrà al divieto di vendita delle bombolette, sono previste sanzioni amministrative da 50 a 500 euro; chi invece violerà il divieto di utilizzo degli spray, potrebbe incorrere in mute da 25 a 500 euro. A effettuare i controlli è stata delegata la polizia locale, ma le verifiche potrebbero scattare anche da parte delle altre forze dell'ordine e di polizia.

Intanto, la prima uscita dei carri, avvenuta la scorsa settimana, è stata un successo: «Sette carri, otto gruppi, migliaia di persone, tanti sorrisi, divertimento e tanta musica. Un'edizione che rilancia questa manifestazione grazie all'aiuto di tanti carristi che da un anno lavoravano a questo successo - ha commentato l'assessore al Turismo, Alessandro Priori, che domenica scorsa era in piazza proprio insieme al sindaco Orlando Pocci -. Abbiamo deciso di dedicare questa edizione a Sandro Natalizi che ha rappresentato un punto di riferimento per questa manifestazione».