Stava camminando sul ciglio della strada, in via Francia, quando due uomini in sella a un grosso scooter e con in testa i caschi integrali, le sono piombati addosso. Uno scippo in piena regola quello avvenuto questa mattina nel quartiere di via Toscanini, ad Aprilia, proprio dove di recente l'amministrazione comunale aveva fatto installare nuovi sistemi di videosorveglianza.

I banditi hanno afferrato lo zaino della giovane donna, di circa 39 anni, e gliel'hanno strappato via, lasciandola a terra in un forte stato di choc. Lo scooter si sarebbe diretto verso la Chiesa e la via Pontina. Al momento non è ancora chiaro l'ammontare del bottino che dovrebbe aggirarsi intorno ai 100-200 euro. Insieme ai soldi, però, alla donna sono stati portati via documenti e altri oggetti personali.